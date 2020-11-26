Отмечается, что они эффективны до 95% в обеспечении иммунитета против SARS-CoV-2.
Самым распространенным побочным эффектом от вакцины Moderna была боль в месте инъекции — она возникала у 2,7% пациентов после введения первой дозы препарата. После второй дозы наиболее частым серьезным побочным эффектом оказалась усталость — о ней сообщили 9,7%. Мышечные боли испытывали 8,9%. От болей в суставах страдали 5,2%. Головные боли испытывали 4,5% пациентов.
Подробные данные о безопасности вакцины Pfizer еще не опубликованы, но представители компании BioNTech заявили, что вакцина не представляет серьезную опасность для здоровья. Наиболее частыми побочными эффектами были утомляемость и головные боли, которые наблюдались менее чем у 4% участников испытания после второй дозы.
В свою очередь разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заявили: она гораздо более эффективная, чем считалось ранее. Сообщается, что во время третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, которые получили по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает показатель в 95%. Причем якобы у «Спутника V» нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.