Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего помощника Майкла Флинна, осужденного по итогам расследования дела о вмешательства России в американские выборы 2016 года. Об этом глава Белого дома написал 25 ноября в своем Twitter

«Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Т. Флинна. Поздравления генералу Флинну и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет поистине фантастический День благодарения!» — написал президент.

Have a great life General Flynn! https://t.co/Qj21mnMP0k — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2020

Трамп помиловал Кукурузу и Початок накануне Дня благодарения © REUTERS, Kevin Lamarque Владимиром Путиным. Когда в 2016 году избранный президент США Трамп предложил Флинну пост советника по национальной безопасности, журналисты решили, что в новой администрации генерал станет связующим звеном по заключению политической сделки с Путиным по Сирии.

В 2017 году Флинн подал в отставку с должности советника после разразившегося скандала из-за появившейся информации об обсуждении им антироссийских санкций с послом России в США Кисляком. Отставка была принята президентом Трампом. В том же году Флинн признал дачу ложных показаний ФБР в деле о контактах с Россией, но в июне этого года суд закрыл дело против генерала.