«Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Т. Флинна. Поздравления генералу Флинну и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет поистине фантастический День благодарения!» — написал президент.
Have a great life General Flynn! https://t.co/Qj21mnMP0k— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2020
Флинн ранее был демократом. В декабре 2015 года его заметили журналисты на праздновании 10-летнего юбилея Russia Today, где он сидел рядом с российским лидером Владимиром Путиным. Когда в 2016 году избранный президент США Трамп предложил Флинну пост советника по национальной безопасности, журналисты решили, что в новой администрации генерал станет связующим звеном по заключению политической сделки с Путиным по Сирии.
В 2017 году Флинн подал в отставку с должности советника после разразившегося скандала из-за появившейся информации об обсуждении им антироссийских санкций с послом России в США Кисляком. Отставка была принята президентом Трампом. В том же году Флинн признал дачу ложных показаний ФБР в деле о контактах с Россией, но в июне этого года суд закрыл дело против генерала.