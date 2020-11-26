Более 40% работников школ Житомира болеют или уже переболели коронавирусом. Об этом 25 ноября сообщил мэр города Сергей Сухомлин, передает «Укринформ»

Суперраспространители коронавируса: как их избежать и самому не стать таким © REUTERS, Lim Huey Teng сказал он.

Также Сухомлин отметил, что настоящий уровень заболеваемости отличается от статистики. Большинство зараженных переносили бессимптомную или легкую форму болезни.

Накануне Житомир получил от благотворительных организаций четыре тысячи экспресс-тестов для проверки учителей и прочих сотрудников сферы образования. Исходя из того, что у 26% уже были обнаружены антитела, средним и старшим школам разрешили вернуться к очной форме обучения.