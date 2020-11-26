«На прошлой неделе мы проводили ИФА-тестирования всех работников школ. Средняя цифра (показатель обнаружения антител. — Ред.) по школам 26%, а с учетом заболевших мы выходим на 40,1% людей, страдающих в данный момент или переболевших COVID-19. Было 4 000 тестов, и это уже более серьезный массив», — сказал он.
Также Сухомлин отметил, что настоящий уровень заболеваемости отличается от статистики. Большинство зараженных переносили бессимптомную или легкую форму болезни.
Накануне Житомир получил от благотворительных организаций четыре тысячи экспресс-тестов для проверки учителей и прочих сотрудников сферы образования. Исходя из того, что у 26% уже были обнаружены антитела, средним и старшим школам разрешили вернуться к очной форме обучения.