Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 ноября в своем Facebook назвал «историческим решением» резолюцию Сената Франции с призывом к правительству страны о признании Нагорно-Карабахской Республики

«Решение Сената Франции историческое. Международное признание Арцаха входит в международную повестку», — написал Пашинян.

«Процесс не завершен»: Искандарян о проблемах Карабаха © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

В начале ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион прибывают российские миротворцы.