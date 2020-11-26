Лучший подарок, который может сделать украинцам президент Владимир Зеленский, — уйти с должности в Новый год. Об этом 25 ноября заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире телеканала «Наш»

Михаил Погребинский: Истерика Зеленского из-за КСУ демонстрирует дремучий юридический уровень © РИА Новости, Михаил Воскресенский

По его словам, Зеленский — некомпетентный президент, который совсем не может управлять страной.

«Я не являюсь специалистом по бюджетным проблемам, но мои коллеги говорят, что независимо от того, получим ли мы транш от МВФ, к весне мы окажемся в ситуации, что страна не сможет выполнять свои обязанности, которые называются защищенными статьями бюджета», — добавил он.

Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О государственном бюджете на 2021 год». Документ предусматривает рост ВВП на 4,6%, инфляцию на уровне 7,3%, среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 487,5 доллара). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в этом году.