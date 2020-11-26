Семья мэра Львова Садового заразилась коронавирусом
Семья мэра Львова Садового заразилась коронавирусом
© Facebook/Андрій Садовий
Согласно протоколу заседания комиссии, за Садового отдали голоса 143 тыс. 466 избирателей, за Олега Синютку — 84 тыс. 227 избирателей.

Следовательно, действующий мэр города Садовой набрал 62,5% голосов и победил на выборах.