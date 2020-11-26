Согласно протоколу заседания комиссии, за Садового отдали голоса 143 тыс. 466 избирателей, за Олега Синютку — 84 тыс. 227 избирателей.
Следовательно, действующий мэр города Садовой набрал 62,5% голосов и победил на выборах.
Согласно протоколу заседания комиссии, за Садового отдали голоса 143 тыс. 466 избирателей, за Олега Синютку — 84 тыс. 227 избирателей.
Следовательно, действующий мэр города Садовой набрал 62,5% голосов и победил на выборах.
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