«В течение текущего года по статье "домашнее насилие" (ст. 126-1 УК Украины) зарегистрировано более 2,7 тысячи правонарушений, в прошлом году — 1,5 тысячи. В 2020 году 1,7 тысячи дел было направлено в суд с обвинительными актами против 758 в прошлом году», — написала она.
Венедиктова считает, что Украина должна ратифицировать Стамбульскую конвенцию.
Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. Украина подписала конвенцию еще в 2011 году, однако документ так и не был ратифицирован.