Почти в два раза больше заявлений о домашнем насилии поступило на Украине в 2020 году по сравнению с 2019-м. Об этом 25 ноября сообщила генпрокурор страны Ирина Венедиктова в Facebook

Супруга Зеленского снялась в ролике о насилии © Instagram Елена Зеленская Венедиктова считает, что Украина должна ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. Украина подписала конвенцию еще в 2011 году, однако документ так и не был ратифицирован.