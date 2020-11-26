Военные на Украине запугивают оппозицию. Об этом 25 ноября заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в своем блоге на сайте «112 Украина»

Кузьмин оценил президентский год Зеленского © Facebook, Ренат Кузьмин | Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, не приведя при этом никаких доказательств, что критика властей в решении экономических и социальных проблем в украинских СМИ якобы организована РФ и осуществляется журналистами и «агентами влияния» на территории страны.