«С сегодняшнего дня любая критика высшего руководства страны, в том числе по вопросам разбазаривания средств антикоронавирусного фонда, приравнивается к государственной измене и влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Вы это хотели нам сообщить, военные вы наши, так сказать, разведчики? Запугивать оппозицию, терроризировать население и уничтожать инакомыслящих — это теперь ваша главная задача», — отметил Кузьмин.
Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, не приведя при этом никаких доказательств, что критика властей в решении экономических и социальных проблем в украинских СМИ якобы организована РФ и осуществляется журналистами и «агентами влияния» на территории страны.