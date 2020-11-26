«Пить или не пить, вот в чём вопрос!» — задался риторическим вопросом певец, сидя рядом с чашечкой напитка.
В комментариях подписчики припомнили и песни самого артиста в тему, и даже цитату сатаны из фильма «Адвокат дьявола».
«Определенно, тщеславие — мой самый любимый из грехов!», «Сахара не надо?», «Мой брат сказал однажды мне: если так жалко пить — не пей», «Мы сделали на кофе Меладзе, чтобы Меладзе мог пить Меладзе», — написали пользователи.
Ранее артист получил волну негативных отзывов о своем заявлении, что артисты будут игнорировать новогодние огоньки в знак протеста против отмены концертов в карантин.
Недовольных поведением Валерия Меладзе оказалось так много, что ему на какое-то время даже пришлось ограничить комментирование на своих страницах в соцсетях.
Позже артист заявил, что готов внести другую посильную помощь в борьбе с коронавирусом и отправился в «красную зону» одной из больниц.