Певец Валерий Меладзе, попавший в скандал после высказывания о бойкоте артистами новогодних огоньков, похвастался подписчикам своим кофе, на поверхности которого бариста нарисовал портрет исполнителя. Фото кулинарного шедевра артист разместил у себя в Instagram 25 ноября

«Пить или не пить, вот в чём вопрос!» — задался риторическим вопросом певец, сидя рядом с чашечкой напитка.

Меладзе попросил Лепса отдать долг и рассказал, как «заводится» вместе с Арбениной © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Определенно, тщеславие — мой самый любимый из грехов!», «Сахара не надо?», «Мой брат сказал однажды мне: если так жалко пить — не пей», «Мы сделали на кофе Меладзе, чтобы Меладзе мог пить Меладзе», — написали пользователи.

Ранее артист получил волну негативных отзывов о своем заявлении, что артисты будут игнорировать новогодние огоньки в знак протеста против отмены концертов в карантин.

Недовольных поведением Валерия Меладзе оказалось так много, что ему на какое-то время даже пришлось ограничить комментирование на своих страницах в соцсетях.

Позже артист заявил, что готов внести другую посильную помощь в борьбе с коронавирусом и отправился в «красную зону» одной из больниц.