Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова говорит о многовекторной политике, потому что его мышление инерционно. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Лизан: многовекторность по-белорусски — шизофрения или расчетливая политика?

«Последние пять лет она стала настоящим фетишем для белорусской власти… Казалось, что многовекторность — спасение для Белоруссии. Там до сих пор действует программа по диверсификации экспорта "30, 30, 30"», — указал Лизан.

Теперь же, добавил политолог, Лукашенко будет труднее выстраивать многовекторную политику, поскольку Запад от него отворачивается, а коммуникацию с ним сохраняет лишь руководство РФ во главе с Владимиром Путиным.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.