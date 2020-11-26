Ранее Китай и 14 стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашение о зоне свободной торговли «Всестороннее региональное экономическое партнерство» (ВРЭП).
По словам Кемени, таким образом образовались два крупных торговых объединения: с одной стороны ВРЭП, с другой — БРИКС. Он считает, что они могут задать тренд тех процессов, которые мир может продвигать без США.
«Как видим, Индия не вошла в свободную торговую зону, создаваемую Китаем, но эта страна входит в БРИКС, тем более с нового года будет там председательствовать. С другой стороны, и Россия там (в БРИКС. — Ред.), и она задает тон этого сотрудничества. Например, в борьбе против вируса… Все страны БРИКС уже или заказали, или даже будут производить на своей территории российскую вакцину», — отметил Кемени.
Он подчеркнул, что если смотреть на мир не через очки, предлагаемые Америкой, то можно увидеть, что процессы идут мирно и созидательно, что свидетельствует о процессе создания постиндустриальной цивилизации.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.