Певица украинского происхождения Любовь Успенская заявила, что пока карантин и есть свободное время, она подумывает об открытии пекарни, в которой могла бы радовать поклонников вкусной выпечкой «по-успенски». Об этом она написала в Instagram 24 ноября

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«Раз уж сегодня возможности давать концерты и выступать нет, пора пускать в ход другие свои таланты. Уверена, в этом деле я бы преуспела. Готовить люблю, получается вкусно, недовольных не было», — похвалила исполнительница сама себя.

Однако подписчики не только не оценили кулинарных способностей звезды, но и сделали выводы, что, вероятно, певица никогда в жизни не готовила сама.

«Все так не аккуратно все бросает, как то неопрятно», «Отродясь ни венчик в руках не держала, ни тесто не замешивала, а туда же учить», «Неуклюже готовит», «Уборщицу в студию. И рукав от одежды даже в тесто попал», «Что-то вафель расхотелось», — ответили Успенской подписчики.