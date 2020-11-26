Пока открытие пекарни в разработке, певица решила дать подписчикам онлайн урок приготовления классических вафель.
«Раз уж сегодня возможности давать концерты и выступать нет, пора пускать в ход другие свои таланты. Уверена, в этом деле я бы преуспела. Готовить люблю, получается вкусно, недовольных не было», — похвалила исполнительница сама себя.
Однако подписчики не только не оценили кулинарных способностей звезды, но и сделали выводы, что, вероятно, певица никогда в жизни не готовила сама.
«Все так не аккуратно все бросает, как то неопрятно», «Отродясь ни венчик в руках не держала, ни тесто не замешивала, а туда же учить», «Неуклюже готовит», «Уборщицу в студию. И рукав от одежды даже в тесто попал», «Что-то вафель расхотелось», — ответили Успенской подписчики.