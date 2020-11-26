Украинский артист Андрей Данилко, известный образом проводницы и певицы Верки Сердючки, долгое время не появлялся на сцене и спустя несколько лет творческой паузы стал судьей украинского шоу талантов «Х-фактор». Где он был все это время, сообщил Hyser 25 ноября

Под арестом: Андрей Данилко рассказал правду о своем жилье © Serecki / wikimedia.org

На самом деле, цитирует Hyser Данилко, его график в роли Сердючки был настолько плотным, что артисту пришлось столкнуться не только с профессиональным выгоранием, но и с нервным истощением.

Сейчас артист, по данным СМИ, проходит курс лечения. Отдельные медиа даже предполагают, что у Данилко онкология. При этом совсем недавно артист анонсировал запись нового альбома.