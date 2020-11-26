Данилко отличается от многих артистов тем, что не афиширует подробности своей личной жизни. СМИ неизвестно о его романах, скандалах с его участием или внебрачных детях. За что журналисты даже прозвали актера скрытным.
На самом деле, цитирует Hyser Данилко, его график в роли Сердючки был настолько плотным, что артисту пришлось столкнуться не только с профессиональным выгоранием, но и с нервным истощением.
Сейчас артист, по данным СМИ, проходит курс лечения. Отдельные медиа даже предполагают, что у Данилко онкология. При этом совсем недавно артист анонсировал запись нового альбома.