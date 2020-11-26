Программа действий для США, написанная Хиллари Клинтон, свидетельствует о том, что к власти в Америке возвращаются старые политики со старыми идеями. Об этом известный венгерский политолог Ласло Кемени сказал в интервью изданию Украина.ру

Ласло Кемени: кто он © youtube.com

По словам Кемени, одной из видящихся ей проблем, стоящих перед Америкой, являются последствия экономической политики, которую действующий президент Дональд Трамп проводил для национальной безопасности страны. Так, было недооценено то, что он делает в сфере внутреннего производства.

«Надо было комплексно решать проблемы, дать американцам новые рабочие места и т.д. Но его (Трампа. — Ред.) конкуренты, демократы, противостояли этому, потому что для них главным делом была внешняя политика, так называемый экспорт демократии. Это все превратилось в проблему, которую неизвестно, как решать, говорит Хиллари Клинтон», — отметил политолог.

Другая выделяемая ею проблема, по его словам, заключается в том, что «глобализация по-американски» умерла по вине Трампа. В отличие от него Хиллари ставит во главу угла борьбу с Китаем не только в вопросе нацбезопасности, но и во внешней политике.

«Третий вопрос, который она ставит, — это абсолютное отрицание мирного сосуществования с Китаем и Россией… Ориентация только на конфронтацию. И это говорит о том, что мир должен будет на это ответить. Мир, а не только Китай и Россия. За это время создались новые интеграции, и они уже не подчиняются Америке. Поэтому эта конфронтация уже не пройдет так просто», — подчеркнул Кемени.

При этом он указал, что идея конфронтации стара, как и предлагающие ее политики. По его мнению, это свидетельствует о том, что к власти в США возвращаются «старые клиенты».

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Джо Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.

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