Грузия покаялась за события 1989 года в Цхинвале, и Южная Осетия тоже должна признать свои ошибки. Об этом грузинский политолог Арчил Сихарулидзе сказал в интервью изданию Украина.ру

Арчил Сихарулидзе: кто он © Sputnik /Vladimir Umikashvili

По словам Сихарулидзе, это трагедия грузинского масштаба, когда «из-за бардака и беспредела мы наворотили много плохих вещей», и у грузинского правительства есть осознание этого.

«Но в Южной Осетии на это смотрят как на целенаправленную попытку подавления их культуры, самоидентичности. А в Грузии это воспринимают как очень плохой прецедент, когда грузинское общество не среагировало своевременно на национал-патриотические лозунги, а потом пожинало очень плохие плоды», — пояснил политолог.

Он подчеркнул, что все политики, которые были замешаны в этом процессе, были своевременно наказаны, поэтому эксперт считает, что грузинское общество с этим смирилось и признало свои ошибки.

«Самое главное, чтобы в Южной Осетии люди тоже признали свои ошибки. Как говорят британцы, чтобы хлопать, нужно иметь две ладони», — сказал Сихарулидзе.

Открытая фаза противостояния Южной Осетии против Грузии началась 23 ноября 1989 года, когда многотысячная толпа, состоящая из националистически настроенных жителей грузинских сел и грузинской милиции во главе с тогдашним руководством Грузинской ССР, направились в Цхинвал якобы для проведения мирного митинга, а на деле — для взятия под контроль столицы Южной Осетии. Грузинская колонна была остановлена десятком молодых ребят, которые без оружия преградили путь наступавшим на Цхинвал.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.