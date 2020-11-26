По его словам, в США образовался вакуум власти, и американские элиты хотят вернуть влияние.
Так, политолог отметил, что недавно Хиллари Клинтон, которую называют «серым кардиналом Америки», написала свою предварительную программу действий для США и опубликовала ее в журнале Foreign Affairs.
«Это показывает, что есть это так называемое глубинное государство в Америке. То есть это люди, которые хотят — могут или не могут, это другой вопрос, — но хотят управлять Америкой, управлять политиками, которые возглавляют США. И тут клан Клинтонов, конечно, играет свою роль», — сказал Кемени.
Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Джо Байден уже назвал себя победителем, однако Дональд Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.