В США есть глубинное государство, представители которого, в частности клан Клинтонов, стремятся управлять страной. Об этом известный венгерский политолог Ласло Кемени сказал в интервью изданию Украина.ру

Клинтон и Обама возвращаются: Байден формирует свою администрацию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Так, политолог отметил, что недавно Хиллари Клинтон, которую называют «серым кардиналом Америки», написала свою предварительную программу действий для США и опубликовала ее в журнале Foreign Affairs.

«Это показывает, что есть это так называемое глубинное государство в Америке. То есть это люди, которые хотят — могут или не могут, это другой вопрос, — но хотят управлять Америкой, управлять политиками, которые возглавляют США. И тут клан Клинтонов, конечно, играет свою роль», — сказал Кемени.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Джо Байден уже назвал себя победителем, однако Дональд Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.