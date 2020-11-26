Внеочередные парламентские выборы сформируют в Грузии двухпартийную систему, которая исключит из парламента маленькие партии. Об этом грузинский политолог Арчил Сихарулидзе сказал в интервью изданию Украина.ру

Сихарулидзе: Запад не поддержит бойкот грузинской оппозиции

Однако, по словам эксперта, это окончательно сформирует в Грузии двухпартийную систему, потому что люди будут идти на выборы с четким пониманием того, что они опять голосуют за Михаила Саакашвили (Единое национальное движение) или за Бидзину Иванишвили («Грузинская мечта»).

«Это значит, что все маленькие партии, которые получили свои места, они просто исчезнут раз и навсегда. И второе: и на внеочередных парламентских выборах снова выиграет "Грузинская мечта", и снова будет "опять двадцать пять"», — сказал Сихарулидзе.

В субботу, 21 ноября, в Грузии прошел второй тур парламентских выборов. Выборы состоялись в 17 из 30 мажоритарных округов — там, где кандидаты не смогли в первом туре набрать свыше 50% голосов.

В знак протеста против результатов выборов в первом туре оппозиция сняла своих кандидатов с голосования. При этом фамилии оппозиционных кандидатов остались в бюллетенях — по предварительным данным, они набрали от 5% до 12% голосов.

Кандидаты же от правящей партии «Грузинская мечта» победили во всех 17 мажоритарных округах.

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