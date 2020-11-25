Марадону доставили в больницу для прохождения медобследования. Позже стало известно, что футболист перенес операцию на головном мозге. Его выписали из больницы 12 ноября.
СМИ сообщают, что причиной смерти Марадоны могла стать остановка сердца. У футболиста сильно упало давление, медики не смогли его спасти.
В связи с кончиной Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур.
Диего Армандо Марадона родился 30 октября 1960 года в Виллья Фиорито неподалеку от Буэнос-Айреса. В 10 лет попал в «Лос Себольитас» — юношескую секцию футбольного клуба «Архентинос Хуниорс», в основном составе которого он дебютировал в неполные 16 лет.
В 1977 году Марадона попал в состав национальной сборной.
Кроме аргентинских футбольных клубов выступал в составе итальянских «Наполи» и «Севильи», а также играл за «Барселону». Стал победителем чемпионата и Кубка Италии, Кубка Испании и Кубка UEFA.
В 1986 году в составе сборной стал чемпионом мира по футболу.