На 61-м году жизни скончался известный футболист, чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона. Об этом 25 ноября со ссылкой на телеканал TN сообщило агентство РИА Новости

Марадону доставили в больницу для прохождения медобследования. Позже стало известно, что футболист перенес операцию на головном мозге. Его выписали из больницы 12 ноября.

«Да сустрэчы»: Марадона захотел познакомиться с Лукашенко © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

В связи с кончиной Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур.

Диего Армандо Марадона родился 30 октября 1960 года в Виллья Фиорито неподалеку от Буэнос-Айреса. В 10 лет попал в «Лос Себольитас» — юношескую секцию футбольного клуба «Архентинос Хуниорс», в основном составе которого он дебютировал в неполные 16 лет.

В 1977 году Марадона попал в состав национальной сборной.

Кроме аргентинских футбольных клубов выступал в составе итальянских «Наполи» и «Севильи», а также играл за «Барселону». Стал победителем чемпионата и Кубка Италии, Кубка Испании и Кубка UEFA.

В 1986 году в составе сборной стал чемпионом мира по футболу.