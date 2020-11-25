Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отказался от встречи с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием из-за просроченных справок о ПЦР-тестировании украинской делегации. Об этом на днях сообщил Sputnik Казахстан

«Казахстанская сторона выразила готовность в организации встречи главы правительства РК Аскара Мамина и министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия. Однако в связи с просроченностью (более пяти дней) ПЦР-справок членов украинской делегации встреча премьер-министра РК Аскара Мамина с Владиславом Криклием не состоялась», — сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Кузьмин прокомментировал случай с Криклием в Казахстане © Facebook, Ренат Кузьмин | Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк

Ранее в сети появились слухи о том, что украинская делегация предъявила поддельные справки. В Министерстве инфраструктуры Украины это назвали клеветой.

В рамках визита в Казахстан министра инфраструктуры Украины Криклия 12 ноября был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерства инфраструктуры РК и министерством инфраструктуры Украины.