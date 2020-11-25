«Казахстанская сторона выразила готовность в организации встречи главы правительства РК Аскара Мамина и министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия. Однако в связи с просроченностью (более пяти дней) ПЦР-справок членов украинской делегации встреча премьер-министра РК Аскара Мамина с Владиславом Криклием не состоялась», — сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Встреча Криклия и Мамина должна была состояться 10 ноября, но она не была окончательно подтверждена казахстанской стороной.
Ранее в сети появились слухи о том, что украинская делегация предъявила поддельные справки. В Министерстве инфраструктуры Украины это назвали клеветой.
В рамках визита в Казахстан министра инфраструктуры Украины Криклия 12 ноября был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерства инфраструктуры РК и министерством инфраструктуры Украины.