По словам Степанова, имплементация системы здравоохранения, придуманной командой Супрун, могла бы привести к коллапсу украинской медицины уже при 2-3 тысячах пациентов с коронавирусом.
«Тот способ, которым они начали делать эту имплементацию… Я могу сказать единственную вещь. Если бы они еще поимплементировали пару лет, то нам бы пришел каюк с ковидом где-то на 2-3 тысячах больных. Это я вам даю гарантию», — сказал Степанов.
Украина, отметил Степанов, сейчас следует по британской системе здравоохранения.
«В мире существует четыре типа систем здравоохранения. Две государственные — система Семашко и система Великобритании (так называемая система Бевериджа), социальное страхование Германии и страхование в Америке. Мы взяли за основу систему Великобритании, а затем уже начался процесс имплементации этой системы», — сказал министр.
На Украине в рамках медреформы, законопроект которой был принят Радой в октябре 2017 года, закрывали больницы, увольняли врачей и пытались ликвидировать скорую помощь. В ходе преобразований исчезает сельская медицина, а за лечение тяжелых болезней украинцам приходится отдавать огромные деньги. Медреформа Ульяны Супрун, по сути, означала переход на платную медицину, недоступную многим украинцам.