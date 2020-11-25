Глава Минздрава Украины Максим Степанов назвал разрушительной реформу здравоохранения его предшественницы Ульяны Супрун. Об этом он заявил в интервью YouTube-программе «Зе интервьюер» 25 ноября

По словам Степанова, имплементация системы здравоохранения, придуманной командой Супрун, могла бы привести к коллапсу украинской медицины уже при 2-3 тысячах пациентов с коронавирусом.

«Тот способ, которым они начали делать эту имплементацию… Я могу сказать единственную вещь. Если бы они еще поимплементировали пару лет, то нам бы пришел каюк с ковидом где-то на 2-3 тысячах больных. Это я вам даю гарантию», — сказал Степанов.

Война за руководство украинской медициной. «Соросята» пытаются убрать Степанова и вернуть Супрун © Facebook, Максим Степанов

«В мире существует четыре типа систем здравоохранения. Две государственные — система Семашко и система Великобритании (так называемая система Бевериджа), социальное страхование Германии и страхование в Америке. Мы взяли за основу систему Великобритании, а затем уже начался процесс имплементации этой системы», — сказал министр.

На Украине в рамках медреформы, законопроект которой был принят Радой в октябре 2017 года, закрывали больницы, увольняли врачей и пытались ликвидировать скорую помощь. В ходе преобразований исчезает сельская медицина, а за лечение тяжелых болезней украинцам приходится отдавать огромные деньги. Медреформа Ульяны Супрун, по сути, означала переход на платную медицину, недоступную многим украинцам.