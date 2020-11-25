Киев игнорирует предложения Донецкой Народной Республики в вопросе обмена пленными, сообщает РИА Новости 25 ноября со ссылкой на пресс-службы МИД ДНР

«До сих пор остается непонятным, на основании чего украинская сторона предлагает совершать новые обмены и завершать предыдущие? Рекламируемый ею вариант проекта "дорожной карты" содержит абсолютно непоследовательные шаги, которые ничем иным как провокацией не назвать», — цитирует агентство пресс-службу МИД ДНР.

Шумное дело. Как Киев сорвал инспекцию ДНР и ОБСЕ © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Но украинская сторона игнорирует наши предложения, а призывает к освобождению только в СМИ», — отметили в МИД.

В ведомстве напомнили, что Киев до сих пор не прекратил уголовное преследование в отношении ранее освобожденных людей, поэтому обмены пленными 2019 — 2020 годов считаются незавершенными.

После госпереворота в 2014 году на Украине Донецкая и Луганская области проголосовали за независимость от Киева.

Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых незаконный киевский режим развязал гражданскую войну.

Киев обвиняет Москву во «вторжении» на Украину, однако войну не объявляет.

Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.

Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.