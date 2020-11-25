Эксперт уточнил, что в этих событиях играли большую роль младшие партнеры в лице Великобритании, и результат все равно получился не тот, на который они рассчитывали.
«Да, у Запада остается немалый потенциал для влияния, но те люди, которые затевали революцию и бегали на неформальные инструктажи в британское посольство, мягко говоря, сейчас находятся в стороне от политических процессов, которые идут со всем идут в другую сторону. По крайней мере, внешняя политика Кыргызстана даже еще более пророссийской, чем при предыдущем президенте. На это явно расчета не было», — констатировал Грозин.
Что касается различных американских НКО, то они останутся одним из элементов давления на страны Центральной Азии, но сейчас они забирают у грантодателей больше ресурсов, чем приносят пользы, добавил специалист.
Полностью интервью можно прочитать здесь.