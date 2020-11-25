Октябрьский политический кризис в Киргизии в числе прочего продемонстрировал слабость американского влияния на то, что там происходило и происходит сейчас. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: У США не хватит ресурсов, чтобы реализовать свои планы в Средней Азии © РИА Новости, Александр Натрускин

«Да, у Запада остается немалый потенциал для влияния, но те люди, которые затевали революцию и бегали на неформальные инструктажи в британское посольство, мягко говоря, сейчас находятся в стороне от политических процессов, которые идут со всем идут в другую сторону. По крайней мере, внешняя политика Кыргызстана даже еще более пророссийской, чем при предыдущем президенте. На это явно расчета не было», — констатировал Грозин.

Что касается различных американских НКО, то они останутся одним из элементов давления на страны Центральной Азии, но сейчас они забирают у грантодателей больше ресурсов, чем приносят пользы, добавил специалист.

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