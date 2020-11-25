Львовские суды с начала недели не отправляют повестки на заседания из-за того, что у них закончились деньги на почтовые марки. Об этом сообщили все суды города, кроме Шевченковского, передает издание «Страна» в среду, 25 ноября

Последние письма с повестками Лычаковский и Сыховский районные суды отправили в пятницу, 20 ноября.

«Оставим только четверть» Саакашвили предложил ликвидировать украинские суды © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также 24-25 ноября, закончились деньги и в Железнодорожном и Франковском судах. Отмечается, что в судах закончилось финансирование именно на почтовые марки, конвертами они обеспечены полностью.

В среднем в месяц на марки в судах тратят 100-120 тысяч гривен (266,9 —320,2 тыс. рублей).