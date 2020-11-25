Последние письма с повестками Лычаковский и Сыховский районные суды отправили в пятницу, 20 ноября.
По словам и.о. пресс-секретаря Сыховского районного суда Ольги Пукивской, повестки теперь доставляются с помощью СМС-сообщений и электронной почты. Кроме того, сотрудники с тратят деньги на личных мобильных телефонах, чтобы обзвонить всех участников процесса.
Также 24-25 ноября, закончились деньги и в Железнодорожном и Франковском судах. Отмечается, что в судах закончилось финансирование именно на почтовые марки, конвертами они обеспечены полностью.
В среднем в месяц на марки в судах тратят 100-120 тысяч гривен (266,9 —320,2 тыс. рублей).