Отмечается, что партия уже оспаривает это решение.
Согласно украинскому законодательству партия имеет право на госфинансирование если на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов Украины ее избирательный список кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе получил не менее 5% голосов избирателей от общего количества голосов.
«Истец просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении заключения о результатах анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и признать неправомерными отдельные его пункты. Среди других требований иска — отменить приказ НАПК о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности партии за четвертый квартал 2020 года», — сообщается на сайте суда.
Кроме иска в суд поступило заявление о его обеспечении — истец просит суд приостановить действие оспариваемого приказа до решения спора по существу.
На последних парламентских выборах «Батькивщина» набрала 8,18% голосов избирателей.