Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) прекратило госфинансирование партии Юлии Тимошенко ВО «Батькивщина». Об этом на днях сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева

Отмечается, что партия уже оспаривает это решение.

Тимошенко предложила Зеленскому «план спасения народа» © Facebook, Юлія Тимошенко

«Истец просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении заключения о результатах анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и признать неправомерными отдельные его пункты. Среди других требований иска — отменить приказ НАПК о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности партии за четвертый квартал 2020 года», — сообщается на сайте суда.

Кроме иска в суд поступило заявление о его обеспечении — истец просит суд приостановить действие оспариваемого приказа до решения спора по существу.

На последних парламентских выборах «Батькивщина» набрала 8,18% голосов избирателей.