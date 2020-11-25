Франция ожидает от Турции доказательств реального изменения политики и, в частности, вывода сирийских наемников из Нагорного Карабаха, сказал глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан 25 ноября

Действия Азербайджана в Карабахе: у армян появились вопросы к своим © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк РИА Новости.

«Одно из действий, которое мы ожидаем от Турции, — это вывод сирийских наемников, размещенных по ее инициативе в Нагорном Карабахе», — подчеркнул министр.

Вместе с тем он отметил, что на саммите Евросоюза в декабре глав стран и правительств сделают выводы по вопросу Турции, исходя и из актуальной ситуации.

На саммите ЕС в октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку.