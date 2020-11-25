«На протяжении нескольких дней я мог отметить некоторые изменения в тональности заявлений со стороны властей Турции… Но изменений в речах недостаточно, нужны действия, реальные доказательства изменения политики» — приводит слова Ле Дриана РИА Новости.
«Одно из действий, которое мы ожидаем от Турции, — это вывод сирийских наемников, размещенных по ее инициативе в Нагорном Карабахе», — подчеркнул министр.
Вместе с тем он отметил, что на саммите Евросоюза в декабре глав стран и правительств сделают выводы по вопросу Турции, исходя и из актуальной ситуации.
На саммите ЕС в октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку.