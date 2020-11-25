Правящая казахстанская элита не опасается притязаний Китая на территорию страны. Она больше опасается стать марионеткой Пекина, потеряв суверенитет своей власти. Об этом рассказал казахский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Главное для властей Казахстана – удачно сымитировать выборы © предоставлено Талгатом Мамырайымовым Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях призывает не бояться «тесных объятий» Китая, отмечая, что между странами происходит взаимовыгодное экономическое сотрудничество.

А то, что Китай делает какие-то эскапады, намекая на территорию Казахстана, как и на территории других стран Центральной Азии, дает повод казахстанской элите заявлять Вашингтону, что нужно что-то делать, пояснил эксперт.

«В том числе и ситуация по Синьцзяню, по концентрационным лагерям, где находятся казахи, что используется как повод, чтобы давить на Пекин. Наша элита это активно использовала при правлении Трампа. В феврале этого года к нам приезжал Майк Помпео и жестко критиковал Китай за концентрационные лагеря», — считает Мамырайымов.

Политолог добавил, что эта же тенденция сохранится и при президентстве Джо Байдена, так как при нём США будут уделять больше внимания региону, чем при Дональде Трампе.

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