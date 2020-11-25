Белорусско-российский политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру рассказал, при каких условиях Всебелорусское народное собрание может повлиять на будущее республики

По словам эксперта, результат зависит от состава участников.

«Если данное мероприятие пройдет в традиционном формате монолога главы государства по всем вопросам, то, естественно, никакого значимого влияния оно на будущее республики не окажет», — сказал Баранчик.

Юрий Баранчик: Протесты в Белоруссии меняют формат © скриншот видео "ИА REGNUM"

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует подробно рассказать о готовящихся изменениях в Конституцию страны, в том числе о сроках, на предстоящем Всебелорусском народном собрании.