По словам эксперта, результат зависит от состава участников.
«Если данное мероприятие пройдет в традиционном формате монолога главы государства по всем вопросам, то, естественно, никакого значимого влияния оно на будущее республики не окажет», — сказал Баранчик.
А если на Всебелорусском народном собрании пройдут серьезные дискуссии о будущем страны, если на него будут приглашены люди различных взглядов, то тогда можно будет надеяться, что дальнейшее развитие Белоруссии пойдет эволюционным, а не революционным путем, отметил политолог.
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует подробно рассказать о готовящихся изменениях в Конституцию страны, в том числе о сроках, на предстоящем Всебелорусском народном собрании.