«По словам дамы, отец ее сына — Кашпировский. Однако доказать такие предъявы должен тест ДНК. Но с этим проблемы. Телецелитель предполагаемого отпрыска всегда игнорировал, вот Леха и подал иск в родной Бориспольский суд», — говорится в сообщении канала.
К делу подключилась Украина, и иск оказался в России, однако и там ответчика не смогли найти, оказалось, что Кашпировский, известный в народе как экстрасенс, живет в США.
Ранее он сам подал в суд, ответчиком стал «Первый канал» из-за видео в программе «Вечерний Ургант». По словам истца, в ролике его назвали экстрасенсом, а он психотерапевт. Канал с претензией не согласен.
Анатолий Кашпировский получил известность в 1989 году, когда на экраны вышла программа «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского».