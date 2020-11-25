Жительница Борисполя Светлана Фуштей, которая является бывшей помощницей телецелителя Анатолия Кашпировского, и ее 27-летний сын Алексей попросили свою страну помочь доказать, что Алексей - сын Кашпировского, передает Telegram-канал Mash 25 ноября

«По словам дамы, отец ее сына — Кашпировский. Однако доказать такие предъявы должен тест ДНК. Но с этим проблемы. Телецелитель предполагаемого отпрыска всегда игнорировал, вот Леха и подал иск в родной Бориспольский суд», — говорится в сообщении канала.

Украинцы на карантине стали обращаться к экстрасенсам чаще, чем к психологам © CC0, Pixabay

Ранее он сам подал в суд, ответчиком стал «Первый канал» из-за видео в программе «Вечерний Ургант». По словам истца, в ролике его назвали экстрасенсом, а он психотерапевт. Канал с претензией не согласен.

Анатолий Кашпировский получил известность в 1989 году, когда на экраны вышла программа «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского».