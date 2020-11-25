В Белоруссии практически во всех регионах из-за пандемии коронавируса введен масочный режим. Но речи о локдауне и прекращении работы предприятий не идёт. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

Эксперт пояснил, что не только в Белоруссии, но и во всем мире сейчас никто не рассматривает вопрос о полной остановке работы предприятий, потому что последствия от остановки экономики будут гораздо хуже.

«Да, уровень заболеваемости выше. Да, меры строже, но это не всеобщий карантин и не локдаун. Я думаю, что примерно в таком режиме мы и будем проходить пик эпидемии, к которому мы постепенно приближаемся», — указал Дзермант.

Политолог добавил, что коронавирус безусловно повлиял на состояние дел в белорусской экономике, поскольку он привел к сокращению международного товарооборота, а Белоруссия является экспортно ориентированной страной.

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