По состоянию на 25 ноября в Белоруссии зафиксировано около 128,5 тыс. случаев заболевания COVID-19, 1,1 тыс. человек погибли, около 107,5 тыс. пациентов выздоровели. Всего в стране сейчас болеют 19, 8 тысяч человек.
Эксперт пояснил, что не только в Белоруссии, но и во всем мире сейчас никто не рассматривает вопрос о полной остановке работы предприятий, потому что последствия от остановки экономики будут гораздо хуже.
«Да, уровень заболеваемости выше. Да, меры строже, но это не всеобщий карантин и не локдаун. Я думаю, что примерно в таком режиме мы и будем проходить пик эпидемии, к которому мы постепенно приближаемся», — указал Дзермант.
Политолог добавил, что коронавирус безусловно повлиял на состояние дел в белорусской экономике, поскольку он привел к сокращению международного товарооборота, а Белоруссия является экспортно ориентированной страной.
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