Никакого затягивания трансфера власти в Белоруссии сегодня нет. Просто нельзя кардинальным образом поменять политическую систему страны всего за месяц. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Дзермант объяснил, как правильно понимать Лукашенко

«Звучали голоса, что давайте парламентскую республику введем. Ну хорошо. Введем. Получим вторую Молдову и Украину. Беларуси это не надо. России это тоже не надо», — уверен Дзермант.

Политолог добавил, что сейчас происходит сбор предложений по поправкам в конституцию, и на Всебелорусском собрании, которое состоится в конце января-начале февраля, президент Александр Лукашенко на основе этих инициатив предложит свой проект Конституции, а также будут озвучены сроки и конкретных действий по изменению главного документа страны.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.