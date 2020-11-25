По мнению украинского адвоката Андрея Гожего, майданы не изменили олигархическую систему управления Украиной. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«На Майдане одни олигархи победили других олигархов. Я не придерживаюсь веры в светлый, в кавычках, режим Януковича. Тогда были свои репрессии, связанные с рейдерством, были незаконные аресты, избиения — тогда тоже бывало всякое. Просто теперь изменился вектор, пришла к власти другая группировка олигархов, ориентированная на хранение своих денег в Европе», — заявил адвокат.

Абзалов оценил шансы Зеленского пережить новый майдан © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Он пояснил, что националистические группировки поддерживались еще при экс-президенте Викторе Януковиче, а началось их взращивание еще раньше.

Гожый отметил, что и до Майдана на Украине уже сносили памятники Ленину, жарили яичницу на Вечном огне, избивали ветеранов. По его словам, экономика просела, но система остается прежней и продолжает деградировать — с момента «умышленного развала Советского Союза, после предательства нашей большой родной страны».

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