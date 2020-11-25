Полиция Армении в среду задержала председателя Хельсинкского комитета в стране, правозащитника Аветика Ишханяна, сообщает «Интерфакс» 25 ноября со ссылкой на заявление правозащитника Рубена Меликяна

«Только что мне позвонил Аветик Ишханян, сообщив, что его задержала полиция. В качестве адвоката буду представлять его интересы», — приводит агентство слова Меликяна.

Действия Азербайджана в Карабахе: у армян появились вопросы к своим © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Меня задержали по подозрению в избиении. Дело в том, что сегодня у здания правительства из толпы полицейских ко мне обратился человек с уголовным прошлым, делом которого мы когда-то занимались. Он спросил, есть ли новости по его делу, я ответил, что мы Карабах потеряли, а ты о своем деле, после чего он набросился на меня», — сказал он журналистам.

«Почему этот человек с уголовным прошлым стоял среди полицейских? Это провокация, и я предупреждаю, что подобные провокации еще будут», — сказал правозащитник.

Ишханян ранее подверг критике премьера Армении Никола Пашиняна после подписанного им заявления о прекращении войны в Карабахе и передаче ряда районов Азербайджану.

В минувший вторник правоохранительные органы Армении провели обыски в домах оппозиционных деятелей.

Оппозиционные партии с 10 ноября проводят в Ереване акции протеста с требованием отставки премьер-министра после принятия им совместно с руководством РФ и Азербайджана заявления о прекращении огня и вводе миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче Азербайджану ряда территорий в регионе.