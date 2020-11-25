Протесты в Белоруссии не идут на спад – они просто меняют свой формат, считает белорусско-российский политолог Юрий Баранчик. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Раньше все собирались в одну колонну, сегодня — по дворам. Это, кстати, для белорусской власти является гораздо более опасным явлением, так как горожане живут очень изолированно друг от друга», — отметил эксперт.

Юрий Баранчик: Протесты в Белоруссии меняют формат © скриншот видео "ИА REGNUM"

«Это очень большие цифры, которые говорят о том, что протестует не пресловутая западная оппозиция, а достаточно большая часть народа», — подчеркнул Баранчик.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.