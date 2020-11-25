Экс-участница украинской группы «ВИА Гра» Анна Седокова 25 ноября в Instagram разместила мотивационный пост, посвященный своему мужу баскетболисту

Любовница Тарзана познакомилась с женщинами, вымогавшими у него 2 миллиона © Шульженко/Инстаграм

«Если ты иногда сомневаешься в себе, то знай, я в тебе никогда», — обратилась она к мужу.

Нынешний супруг певицы — латвийский баскетболист Янис Тимма. Играет спортсмен в подмосковной команде «Химки», но в последнее время дела у него идут не очень хорошо, что отметила одна из подписчиц.

«Попадает четко, что случается на играх? Его трех (трехочковых бросков — ред.) очень не хватает. Ну ведь он должен же заиграть, мастерство не уходит», — написала она.

Седокова и Тимма поженились несколько месяцев назад. Не помешала паре ни разница в возрасте, он младше на 9 лет, ни наличие у Седоковой 3 детей. Препятствием не стало даже то, что Тимма на момент их встречи был женат и только что стал отцом.