Гожый отметил, что уголовное дело против почтальона Оксаны Курамшиной из-за репоста ВКонтакте чужой записи с призывом голосовать против Петра Порошенко поначалу затихло после выборов, на которых победил Владимир Зеленский.
«Но в апреле 2020 года, когда уже было понятно, что всё при Зеленском остаётся на своих местах, СБУ продолжила движение в том же ключе. У Оксаны Курамшиной был проведён обыск, затем ей было оглашено подозрение… В результате давления, угроз и ряда других определённых манипуляций она вынуждена была подписать чистосердечное признание, которое называется у нас в Кодексе соглашением со следствием о признании вины», — сказал он.
В результате женщине грозил реальный срок, и лишь благодаря вмешательству адвоката суд решил не утверждать соглашение о признании вины, дело вернули прокурору на доследование.
При Зеленском прежние прокуроры и следователи остались на тех же местах и делают ту же работу — продолжают сажать в тюрьмы учителей, журналистов и почтальонов, отметил Гожый.
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