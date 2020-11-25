Когда стало понятно, что политика киевских властей при Владимире Зеленском не изменилась, делу о «покушении на территориальную целостность Украины» за репост в соцсети Вконтакте вновь дали ход. Об этом украинский правозащитник Андрей Гожый рассказал в интервью изданию Украина.ру

Гожый отметил, что уголовное дело против почтальона Оксаны Курамшиной из-за репоста ВКонтакте чужой записи с призывом голосовать против Петра Порошенко поначалу затихло после выборов, на которых победил Владимир Зеленский.

«Но в апреле 2020 года, когда уже было понятно, что всё при Зеленском остаётся на своих местах, СБУ продолжила движение в том же ключе. У Оксаны Курамшиной был проведён обыск, затем ей было оглашено подозрение… В результате давления, угроз и ряда других определённых манипуляций она вынуждена была подписать чистосердечное признание, которое называется у нас в Кодексе соглашением со следствием о признании вины», — сказал он.

Гожый: СБУ при Зеленском сажает за репосты и считает лайки © Facebook, Андрей Гожый

При Зеленском прежние прокуроры и следователи остались на тех же местах и делают ту же работу — продолжают сажать в тюрьмы учителей, журналистов и почтальонов, отметил Гожый.

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