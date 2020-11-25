Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико является политзаключенным со всеми вытекающими отсюда последствиями, считает белорусско-российский политолог Юрий Баранчик. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Юрий Баранчик: Протесты в Белоруссии меняют формат © скриншот видео "ИА REGNUM" Виктору Бабарико предъявили обвинения. В пресс-службе Комитета госбезопасности Белоруссии уточнили, что Виктор Бабарико обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса. Речь о получении взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, а также о легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.

«Это политическая расправа с самым сильным оппонентом на президентских выборах. Лукашенко не трогал Бабарико много лет — он возглавлял "Белгазпромбанк" более 20 лет. Но как только тот стал кандидатом в президенты, его тут же закрыли. Несомненно, такая избирательность говорит о политической подоплеке этого дела», — сказал эксперт.

По словам Баранчика, Бабрико является политзаключенным «со всеми вытекающими отсюда следствиями».

Полный текст интервью можно прочесть здесь.