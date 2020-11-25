Модель и блогер Алена Омович, известная как украинская Кардашьян, которая на днях пожаловалась, что свое 26-летие ей пришлось отметить в больнице, наконец, поделилась с подписчиками причиной госпитализации. О ней девушка написала в Instagram 25 ноября

Одной груди нет? Украинская Кардашьян шокировала известием о госпитализации © Омович/Инстаграм

«Камня в почке нет, вместо этого двухсторонне воспаление почек. Перемерзла и все. Теперь себя нужно максимально беречь. Фоток в снегу в купальнике в этом году не ждите. P.S. Заболевший, но счастливый пупс», — написала Омович.

«И носить вещи, прикрывающие почки?», «Надо было меньше без курточки ходить», «Топики покороче, чтоб теплее было. Мода важнее здоровья», — отреагировали подписчики.

Модель Алена Омович известна как бьюти-блогер, сделавшая серию пластических операций для достижения пропорций куклы Барби. Девушка часто подвергается критике за то, что не бережет себя, и действительно, почти все ее фото, выложенные в соцсети, сделаны в одном нижнем белье и часто на улице.