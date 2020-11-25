Президент Белоруссии Александр Лукашенко нигде не говорил, что Запад пытается свергнуть его руками России. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

Лукашенко имел в виду, пояснил эксперт, что Запад ищет способ воздействовать через Россию на ситуацию в Белоруссии и свержение действующего режима.

«Не секрет, что в России тоже есть группы, тесно интегрированные с Западом. Они бы и Россию видели не в качестве самостоятельного субъекта, а частью коллективного Запада. Я думаю, именно через них лидеры западных стран и их аналитических центров ищут выходы на руководство России, чтобы попытаться как-то воздействовать», — пояснил Дзермант.

Политолог добавил, что сегодня это вряд ли возможно, поскольку Россия явно не собирается дестабилизировать ситуацию в республике и даже пытается вернуть политический процесс в мирное русло.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.