Ранее Лукашенко заявил буквально следующее: «Западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как».
Лукашенко имел в виду, пояснил эксперт, что Запад ищет способ воздействовать через Россию на ситуацию в Белоруссии и свержение действующего режима.
«Не секрет, что в России тоже есть группы, тесно интегрированные с Западом. Они бы и Россию видели не в качестве самостоятельного субъекта, а частью коллективного Запада. Я думаю, именно через них лидеры западных стран и их аналитических центров ищут выходы на руководство России, чтобы попытаться как-то воздействовать», — пояснил Дзермант.
Политолог добавил, что сегодня это вряд ли возможно, поскольку Россия явно не собирается дестабилизировать ситуацию в республике и даже пытается вернуть политический процесс в мирное русло.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.