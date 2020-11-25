Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера. Такое решение правительство приняло 25 ноября в ходе заседания, передает «РБК-Украина»

Также отмечается, что Кабмин при этом согласовал назначение на эту должность Айны Тимчук, которая занимает должность руководителя аппарата Днепропетровской ОГА. В администрации напомнили, что она работала с 2000 по 2010 год.

Харьковчане не выдержали одного — о результатах выборов в Харькове © РИА Новости, Сергей Козлов | Перейти в фотобанк Геннадия Кернеса. В 2015 году вернулась в Днепропетровскую область на должность замлавы ОГА, а с 2018-го возглавила аппарат облгосадминистрации.

Кучер баллотировался на должность мэра Харькова. Однако в первом туре победил действующий глава Кернес.

Первый тур местных выборов прошел на Украине 25 ноября. В настоящее время каждые выходные проводится второй этап второго тура в ряде городов.