Также отмечается, что Кабмин при этом согласовал назначение на эту должность Айны Тимчук, которая занимает должность руководителя аппарата Днепропетровской ОГА. В администрации напомнили, что она работала с 2000 по 2010 год.
Кроме того, в 2010–2014 годах являлась заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса. В 2015 году вернулась в Днепропетровскую область на должность замлавы ОГА, а с 2018-го возглавила аппарат облгосадминистрации.
Кучер баллотировался на должность мэра Харькова. Однако в первом туре победил действующий глава Кернес.
Первый тур местных выборов прошел на Украине 25 ноября. В настоящее время каждые выходные проводится второй этап второго тура в ряде городов.