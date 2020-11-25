В ролике депутат хлещет себя веником в бане и делится секретами поддержания иммунитета во время пандемии коронавирусной инфекции.
«С утра нужно проснуться, сделать зарядку, позавтракать, пойти под американское посольство — послать их всех на х…, приехать в спортзал, а вечером пропариться в бане и выгнать из себя всю вот эту б… гадость», — порекомендовал Кива.
Также он добавил, что, если бы президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации с пожеланием здоровья не из палаты люкс «Феофании», больницы для избранных, а, к примеру, из районной больницы где-то в Жмеринке, может быть, люди ему тогда бы поверили.
Ранее Зеленский заразился коронавирусом и проходил лечение в элитном киевском госпитале «Феофания», в изолированной палате со спецсвязью и под охраной. Одновременно с ним там лечился от COVID-19 глава Офиса президента Андрей Ермак.
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Читать далее: https://ukraina.ru/news/20201112/1029599021.html
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20201112/1029599021.html