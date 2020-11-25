Депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива поделился своим методом борьбы с COVID-19 и обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому. Видео он опубликовал у себя в Facebook 25 ноября

В ролике депутат хлещет себя веником в бане и делится секретами поддержания иммунитета во время пандемии коронавирусной инфекции.

«С утра нужно проснуться, сделать зарядку, позавтракать, пойти под американское посольство — послать их всех на х…, приехать в спортзал, а вечером пропариться в бане и выгнать из себя всю вот эту б… гадость», — порекомендовал Кива.

Кива заявил о возможном импичменте Зеленскому © Facebook/Илья Кива Владимир Зеленский обратился к нации с пожеланием здоровья не из палаты люкс «Феофании», больницы для избранных, а, к примеру, из районной больницы где-то в Жмеринке, может быть, люди ему тогда бы поверили.

Ранее Зеленский заразился коронавирусом и проходил лечение в элитном киевском госпитале «Феофания», в изолированной палате со спецсвязью и под охраной. Одновременно с ним там лечился от COVID-19 глава Офиса президента Андрей Ермак.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20201112/1029599021.html глава Офиса президента Андрей Ермак



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20201112/1029599021.html в изолированной палате со спецсвязью



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20201112/1029599021.html в изолированной палате со спецсвязью