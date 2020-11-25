«Около половины товара в Украине — сомнительного происхождения, который реализуется с нарушениями технических стандартов, стандартов безопасности, интеллектуальной собственности. Еще треть игрушек — такой товар, который может так или иначе вредить здоровью детей», — сказала она.
Чаще всего некачественные игрушки встречаются в региональных детских магазинах. Их доля может достигать 80%.
При этом начальник подразделения Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Ирина Мазепа заявила, что в некачественных игрушках часто превышается норма содержания токсичных веществ, в частности, бора и свинца.
Отмечается, что за прошлый год отобрали 136 образцов детских игрушек. По результатам лабораторных исследований 130 не соответствовали требованиям, как по маркировке, так и по составу.