По его мнению, старая оппозиция очень ждет прихода к власти в США Джо Байдена и возвращения «жирных» времен, когда «гранты лились рекой и оппозиционеры на зарплате могли себе ни в чём не отказывать».
«Администрация Байдена усилит давление на Лукашенко, но при поддержке России, Китая и ряда других стран, в том числе Израиля и Ватикана, у Лукашенко большие шансы удержаться у власти», — отметил эксперт.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.