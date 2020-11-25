Администрация Байдена может усилить давление на Лукашенко, но при поддержке России, Китая и ряда других стран у него есть шансы удержаться, считает белорусский политик из партии «Союз» Владимир Груздев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Владимир Груздев: Победа Байдена подтолкнёт Лукашенко к интеграции с Россией © vk.com, Груздзеў Уладзімір

«Администрация Байдена усилит давление на Лукашенко, но при поддержке России, Китая и ряда других стран, в том числе Израиля и Ватикана, у Лукашенко большие шансы удержаться у власти», — отметил эксперт.

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Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.