Анастасия Шульженко, ставшая известной благодаря своему роману с женатым стриптизером Сергеем Глушко, рассказала о двух женщинах, которые потребовали с шоумена 2 миллиона рублей за интимное видео с его участием. Соответствующий пост Шульженко разместила в Instagram 25 ноября

«К сожалению, я знаю этих двух девушек, они очень долго пытались со мной встретиться, написывали мне, названивали. Все-таки они выпросили встречу, я с ними увиделась и с точностью могу сказать, что это люди, которые представляют собой угрозу», — заявила она.

Полиция поймала мошенниц, вымогавших у Тарзана деньги © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

Любовница Тарзана объяснила, что записала видео с этим пояснением только для того, чтобы объяснить общественности, что вымогательницы с ней никак не связаны и она готова помочь Тарзану, если он того пожелает.

«Очень наигранно говоришь, извини, но так есть», «Это кому-то ещё интересно?» — отреагировали подписчики.

Во вторник, 24 ноября, стало известно, что стриптизер Сергей Глушко обратился в полицию с заявлением о том, что у него вымогают 2 миллиона рублей за ролик интимного характера, порочащий его честь и достоинство.

В заявлении шоумен написал, что 16 ноября к нему обратились неизвестные, которые потребовали у артиста денег, а в случае отказа от выкупа пригрозили передать видео журналистам.

Утром в среду, 25 ноября, вымогательниц задержали. Ими оказались 21-летняя и 49-летняя жительницы Краснодарского края. В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело, их допросили и отпустили под подписку о невыезде.

Скандал в семье Тарзана и певицы Наташи Королевой начался в сентябре, когда Анастасия Шульженко заявила о романе с артистом. Глушко сначала все отрицал, но позже сознался в измене.