«К сожалению, я знаю этих двух девушек, они очень долго пытались со мной встретиться, написывали мне, названивали. Все-таки они выпросили встречу, я с ними увиделась и с точностью могу сказать, что это люди, которые представляют собой угрозу», — заявила она.
По словам Шульженко, дамы утверждают, что «уничтожат» Глушко, и факты, которыми они оперируют, «ошеломляющие».
Любовница Тарзана объяснила, что записала видео с этим пояснением только для того, чтобы объяснить общественности, что вымогательницы с ней никак не связаны и она готова помочь Тарзану, если он того пожелает.
«Очень наигранно говоришь, извини, но так есть», «Это кому-то ещё интересно?» — отреагировали подписчики.
Во вторник, 24 ноября, стало известно, что стриптизер Сергей Глушко обратился в полицию с заявлением о том, что у него вымогают 2 миллиона рублей за ролик интимного характера, порочащий его честь и достоинство.
В заявлении шоумен написал, что 16 ноября к нему обратились неизвестные, которые потребовали у артиста денег, а в случае отказа от выкупа пригрозили передать видео журналистам.
Утром в среду, 25 ноября, вымогательниц задержали. Ими оказались 21-летняя и 49-летняя жительницы Краснодарского края. В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело, их допросили и отпустили под подписку о невыезде.
Скандал в семье Тарзана и певицы Наташи Королевой начался в сентябре, когда Анастасия Шульженко заявила о романе с артистом. Глушко сначала все отрицал, но позже сознался в измене.