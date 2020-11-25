Отмечается, что чат-бот запустила общественная организация «Антикоррупционный штаб». Чат-бот обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину и является бесплатным.
«"Медсестра Иванка" позволяет подписаться на любую больницу и получать обновления о ее закупках, оставить жалобу или сообщение о коррупции в медицинском учреждении, просмотреть статистику заболеваемости в любом уголке Украины, узнать о товарах, которые закупают больницы Украины, и их цены», — говорится в сообщении.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября в стране из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.