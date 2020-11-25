Украинский чат-бот «Медсестра Иванка» проверяет расходы бюджетных средств на борьбу с COVID-19 и позволяет оставлять жалобы в случае выявления коррупции. Об этом 25 ноября сообщает hromadske

Коронавирус лютует: почти 14 тыс. украинцев слегли за сутки © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«"Медсестра Иванка" позволяет подписаться на любую больницу и получать обновления о ее закупках, оставить жалобу или сообщение о коррупции в медицинском учреждении, просмотреть статистику заболеваемости в любом уголке Украины, узнать о товарах, которые закупают больницы Украины, и их цены», — говорится в сообщении.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября в стране из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.