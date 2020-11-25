По всей видимости, пенсионер руководствовался тем, что если маска надета, то штраф платить вроде бы не за что, а дышать при этом ничего не мешает.
Однако местные СМИ уточняют, что за подобное «оригинальное» ношение защитного средства штраф все-таки положен. Речь о сумме от 170 до 255 гривен (450-700 рублей).
Новости об украинских противниках карантинных ограничений и ношения масок в том числе регулярно появляются в сети. И это притом что прирост новых случаев заражения COVID-19 в стране уверенно увеличивается.
За прошедшие сутки на Украине выявлено 13 800 заболевших, а всего с начала пандемии от коронавируса и его осложнений в стране умерло почти 11 500 человек.