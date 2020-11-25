«Мы готовимся ко всем возможным сценариям, в частности к возможному введению карантина на зимние праздники», — сказал он.
Шмыгаль отметил, что в стране действует карантин выходного дня, о результатах которого можно будет судить в начале декабря. При этом он уточнил, что мобильные операторы зафиксировали существенное уменьшение мобильности населения.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня.
Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.