Кабинет министров Украины готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников. Об этом 25 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировалось в YouTube

«Мы готовимся ко всем возможным сценариям, в частности к возможному введению карантина на зимние праздники», — сказал он.

Ткаченко хочет ввести двухнедельный локдаун на Новый год © Facebook, Олександр Ткаченко

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня.

Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.