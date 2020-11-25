Одна из активисток общественного движения FEMEN провела пикет возле здания Офиса президента Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру 25 ноября

Сообщается, что днем обнаженная женщина залезла на гранитный шар рядом со входом в здание. Ее тело было расписано лозунгами, а сама она кричала: «Долой насилие».

Как отмечает Telegram-канал Украина.ру, активистку быстро задержали.

Активистка Femen атаковала консульство Польши в Одессе © femen.org Пабло Пикассо «Девочка на шаре».

Ранее, во время местных выборов на Украине, активистка Femen атаковала президента Владимира Зеленского, продемонстрировав главе государства выкрашенный в зелёный цвет лобок и надпись Zexist на изнанке юбки.

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