Сообщается, что днем обнаженная женщина залезла на гранитный шар рядом со входом в здание. Ее тело было расписано лозунгами, а сама она кричала: «Долой насилие».
Как отмечает Telegram-канал Украина.ру, активистку быстро задержали.
Очевидцам выбранный представительницей Femen способ проведения пикета напомнил сюжет картины Пабло Пикассо «Девочка на шаре».
Ранее, во время местных выборов на Украине, активистка Femen атаковала президента Владимира Зеленского, продемонстрировав главе государства выкрашенный в зелёный цвет лобок и надпись Zexist на изнанке юбки.
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