Злоумышленники предлагают якобы компенсацию оплаты коммунальных и медицинских услуг, а также выплаты в связи с заражением коронавирусом.
«Потенциальная жертва получает СМС-сообщение, которое направляет ее на мошеннический сервис. На экране появляется информация, что пользователю назначена крупная сумма компенсации. Чтобы получить деньги, необходимо оплатить незначительную комиссию — 100–200 гривен (около 250–500 рублей)», — говорится в материале силовиков.
Также мошенники могут попросить оплату якобы для формирования счета, верификацию и другие фальшивые услуги.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал украинским предпринимателям выплаты и налоговую амнистию из-за карантина.