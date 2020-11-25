Украинские мошенники предлагают гражданам вымышленную онлайн-компенсацию, за которую нужно заплатить. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Национального банка Украины

«Слуга народа» предложил выплатить компенсацию всем украинцам © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

«Потенциальная жертва получает СМС-сообщение, которое направляет ее на мошеннический сервис. На экране появляется информация, что пользователю назначена крупная сумма компенсации. Чтобы получить деньги, необходимо оплатить незначительную комиссию — 100–200 гривен (около 250–500 рублей)», — говорится в материале силовиков.

Также мошенники могут попросить оплату якобы для формирования счета, верификацию и другие фальшивые услуги.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал украинским предпринимателям выплаты и налоговую амнистию из-за карантина.