От того, поверят ли протестующие обещаниям власти на Всебелорусском народном собрании, будет зависеть будущее протестов, считает белорусский политик из партии «Союз» Владимир Груздев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Владимир Груздев: Победа Байдена подтолкнёт Лукашенко к интеграции с Россией © vk.com, Груздзеў Уладзімір Александр Лукашенко сообщил, что планирует подробно рассказать о готовящихся изменениях в Конституцию страны, в том числе о сроках, на предстоящем Всебелорусском народном собрании.

«Хотелось бы, чтобы упростилась регистрация политических партий, больше функций от президента отошло бы парламенту и правительству, суды стали бы независимыми, больше свобод было бы дано регионам, развивалось бы местное самоуправление», — сказал эксперт.

Груздев также отметил, что от того, поверят ли протестующие обещаниям власти на Всебелорусском народном собрании, будет зависеть будущее протестов.

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