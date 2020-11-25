Президент Белоруссии Александр Лукашенко попытается воспользоваться тем, что новое руководство США во главе с Джо Байденом намерены отомстить Москве за то, что она якобы украла у них победу на выборах 2016 года и отдала ее Дональду Трампу. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«И, конечно же, как показывает опыт 2000-х и 2010-х годов, когда начинались какие-то проблемы, Лукашенко опять будет позиционировать себя как единственный союзник России и требовать для себя наращивания финансово-ресурсной поддержки со стороны Москвы», — прогнозирует Суздальцев.

Политолог добавил, что формально России будет трудно отказать Белоруссии в поддержке, но она должна учесть эти тенденции для выстраивания дальнейших отношений с Минском.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.