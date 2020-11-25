Эксперт отметил, что будущий конфликт между США и Россией открывает для Лукашенко «лимитрофное окошко» и позволит ему вернуться к выгодной для него позиции балансирования между Востоком и Западом.
«И, конечно же, как показывает опыт 2000-х и 2010-х годов, когда начинались какие-то проблемы, Лукашенко опять будет позиционировать себя как единственный союзник России и требовать для себя наращивания финансово-ресурсной поддержки со стороны Москвы», — прогнозирует Суздальцев.
Политолог добавил, что формально России будет трудно отказать Белоруссии в поддержке, но она должна учесть эти тенденции для выстраивания дальнейших отношений с Минском.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.